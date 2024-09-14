Jokowi Sudah Siapkan Blueprint Transisi Pemerintahan ke Prabowo

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyiapkan blueprint atau cetak biru untuk memastikan transisi pemerintahan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto berjalan baik. Hal itu disampaikan langsung Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna terkahir di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024.

"Sudah disiapkan termasuk blueprint untuk transisi pemerintahan dari pemerintahan Pak Jokowi ke pemerintahan pak Prabowo Subianto," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengutip pernyataan Jokowi.

Menurut Pramono, Jokowi juga memberikan arahan kepada para menterinya untuk mempersiapkan capaian keberhasilan selama pemerintahan 10 tahun sejak 2014-2024.

"Secara garis besar sudah disiapkan dan disepakati. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan dalam waktu satu bulan ini semua capaian pemerintah bisa dikomunikasikan, bisa disampaikan kepada masyarakat secara luas," jelasnya.

Sidang Kabinet Paripurna di IKN Jumat kemarin dihadiri sejumlah menteri termasuk Prabowo Subianto. Menurut Pramon, Prabowo menyampaikan banyak hal salah satunya terkait isu-isu strategis.