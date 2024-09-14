Cak Imin Sebut Belum Diundang Bahas Menteri Prabowo

JAKARTA - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku belum diundang dalam pertemuan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang membahas susunan menteri di Pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Saya nggak tau, sampai hari ini saya belum pernah diundang,” kata Cak Imin kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Senayan pada Sabtu (14/9/2024).

Cak Imin mengungkapkan pembahasan susunan kabinet merupakan wewenang dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia berkata, saat ini pihaknya hanya berada di posisi menunggu.

“Saya ini belum sama sekali terlibat. PKB pada posisi sama sekali tidak dilibatkan dan kita pada posisi menunggu saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ( KIM ) telah menyetorkan nama calon menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, disetujui atau tidak, Prabowo yang akan menentukan.

"Di antara partai koalisi sudah mulai mengajukan nama, dan mengajukan beberapa portofolio di kementerian," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Menurut Muzani, nama yang disetorkan itu masih bersifat wacana. Ia meminta agar menunggu keputusan Prabowo untuk mengumumkan kursi kabinet.