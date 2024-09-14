Cak Imin Klaim Belum Ajukan Nama Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengklaim bahwa belum mengajukan nama menteri untuk kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut, pihaknya saat ini masih mengintensifkan komunikasi dengan Prabowo serta Partai Gerindra.

“Belum, belum (mengajukan nama menteri). Kita masih mengintensifkan komunikasi dengan Pak Prabowo dan tim Gerindra khususnya, karena PKB ingin solid bersama Gerindra,” kata Cak Imin kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/9/2024).

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI itu mengaku tak pernah diundang dalam pertemuan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang membahas susunan menteri di Pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Saya nggak tau, sampai hari ini saya belum pernah diundang,” ujar dia.

Dia menambahkan, pembahasan susunan kabinet merupakan wewenang dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia berkata, saat ini pihaknya hanya berada di posisi menunggu.

“Saya ini belum sama sekali terlibat. PKB pada posisi sama sekali tidak dilibatkan dan kita pada posisi menunggu saja,” jelas dia.

Sebelumnya, Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ( KIM ) telah menyetorkan nama calon menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, disetujui atau tidak, Prabowo yang akan menentukan.

"Di antara partai koalisi sudah mulai mengajukan nama, dan mengajukan beberapa portofolio di kementerian," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).