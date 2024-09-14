Panglima TNI Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Kawasan Wanagama Nusantara di IKN

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Joko Widodo melakukan peninjauan sekaligus pencanangan kawasan Wanagama Nusantara yang berada di Zona Rimba Kota B Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan meresmikan Hotel Swissotel Nusantara serta melakukan Groundbreaking Nusantara Mall Duty Free, bertempat di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024).

Kawasan Wanagama Nusantara ini merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk memperkuat pelestarian lingkungan dan pendidikan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara (IKN), juga merupakan suatu bagian dari strategi besar pengelolaan hutan dan restorasi yang diterapkan di Kalimantan. Kawasan ini terinspirasi dari konsep Wanagama Universitas Gadjah Mada yang ada di Yogyakarta.

Pada kesempatan yang berbeda, Presiden RI menyampaikan apresiasi atas pembangunan Swissotel Nusantara dalam jangka waktu 9 bulan, hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak mudah tetapi Indonesia bisa melakukannya. Selanjutnya, Joko Widodo juga melakukan groundbreaking Nusantara Mal Duty Free yang akan menjadi fasilitas pendukung dan turut meramaikan suasana di IKN nantinya.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perhubungan RI, Plt. Kepala Otorita IKN, Wakil Kepala Otorita IKN, Kapolri, Ketua Konsorsium Nusantara, Presiden Direktur Konsorsium Nusantara, Pj. Bupati Penajam Paser Utara dan Rektor Universitas Gadjah Mada serta para undangan lainnya.

(Qur'anul Hidayat)