H-3 Libur Panjang Maulid Nabi, Jasa Marga Catat 191 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Arus Lalin di Jalan Tol Saat Libur Panjang Maulid Nabi Muhammad SAW. Foto: Dok Jasa Marga.

JAKARTA - PT Jasa Marga mencatat sebanyak 190 ribu kendaraan keluar meninggalkan wilayah Jabodetabek pada H-3 periode libur panjang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jumlah itu setidaknya berdasarkan data rekapitulasi pada Jumat, 13 September 2024.

"Mencatat sebanyak 191.954 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-3 periode libur panjang Hari Maulid Nabi Muhammad SAW atau pada Jumat, 13 September 2024," kata Corporate Communication & Community Development Group Head, Lisye Octaviana dalam keterangannya, Sabtu (14/9/2024).

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung).

"Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 19,27% jika dibandingkan lalin normal," jelasnya.

Untuk realisasi distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ke tiga arah yaitu dengan mayoritas sebanyak 95.266 kendaraan (49,63%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 56.013 kendaraan (29,18%) menuju arah Barat (Merak) dan 40.675 kendaraan (21,19%) menuju arah Selatan (Puncak).

Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung)

*Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 50.602 kendaraan, naik sebesar 54,32% dari lalin normal.

* Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 44.664 kendaraan, naik sebesar 14,55% dari lalin normal.

Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 95.266 kendaraan, naik sebesar 32,72% dari lalin normal.