Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

H-3 Libur Panjang Maulid Nabi, Jasa Marga Catat 191 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |18:53 WIB
H-3 Libur Panjang Maulid Nabi, Jasa Marga Catat 191 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
Arus Lalin di Jalan Tol Saat Libur Panjang Maulid Nabi Muhammad SAW. Foto: Dok Jasa Marga.
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga mencatat sebanyak 190 ribu kendaraan keluar meninggalkan wilayah Jabodetabek pada H-3 periode libur panjang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jumlah itu setidaknya berdasarkan data rekapitulasi pada Jumat, 13 September 2024.

"Mencatat sebanyak 191.954 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-3 periode libur panjang Hari Maulid Nabi Muhammad SAW atau pada Jumat, 13 September 2024," kata Corporate Communication & Community Development Group Head, Lisye Octaviana dalam keterangannya, Sabtu (14/9/2024).

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung). 

"Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 19,27% jika dibandingkan lalin normal," jelasnya.

Untuk realisasi distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ke tiga arah yaitu dengan mayoritas sebanyak 95.266 kendaraan (49,63%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 56.013 kendaraan (29,18%) menuju arah Barat (Merak) dan 40.675 kendaraan (21,19%) menuju arah Selatan (Puncak). 

Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung) 

*Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 50.602 kendaraan, naik sebesar 54,32% dari lalin normal.

* Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 44.664 kendaraan, naik sebesar 14,55% dari lalin normal.

Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 95.266 kendaraan, naik sebesar 32,72% dari lalin normal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/337/3063684/lalu_lintas-pE8w_large.jpg
Melonjak Tajam, 561 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek saat Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/338/3063567/ragunan-qSWn_large.jpg
26.748 Wisatawan Kunjungi Ragunan di Hari Terakhir Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/338/3063470/ragunan_tetap_buka_saat_libur_panjang_maulid_nabi-1QVf_large.jpeg
Libur Panjang Maulid Nabi, Ragunan Tetap Buka Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/338/3063227/cfd-Xsod_large.jpg
Polda Metro Perkuat Pengamanan di CFD saat Long Weekend Maulid Nabi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/338/3063049/arus_lalin_puncak_bogor_sore_ini-684s_large.jpeg
Libur Panjang, Polisi Kembali Terapkan One Way Menuju Puncak Bogor Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/337/3063036/arus_lalu_lintas_di_tol_saat_libur_panjang_maulid_nabi-LFnT_large.jpeg
627.463 Kendaraan Diprediksi Tinggalkan Jabotabek Saat Libur Panjang Maulid Nabi, Meningkat 7,3 Persen 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement