Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pertemuan Megawati-Prabowo Dinilai Bakal Sejukkan Tensi Politik Jelang Transisi Pemerintahan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |18:59 WIB
Pertemuan Megawati-Prabowo Dinilai Bakal Sejukkan Tensi Politik Jelang Transisi Pemerintahan
Prabowo dan Megawati. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Wacana silaturahmi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari PP Baitul Muslimin Indonesia. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum PP Baitul Muslimin Indonesia, Faozan Amar.

“Saya kira silaturahmi itu kan ajaran agama dan budaya yang baik. Karena bisa memperpanjang umur dan juga memperbanyak rezeki,” ucap Faozan di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu 13/9/2024.

Menurut Faozan, pertemuan dua tokoh bangsa dan negarawan itu akan menyejukkan tensi politik menjelang transisi kekuasaan. Untuk itu, pertemuan itu harus didukung.

“Apalagi Bu Mega dan Pak Prabowo sama-sama anak tokoh bangsa, sama sama negarawan dan punya hubungan personal, sehingga bisa menyejukkan tensi politik menjelang transisi kekuasaan. Karena itu harus didukung,” ujarnya.

Selain itu, Faozan menilai pertemuan tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara bagi-bagi jabatan menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Saya kira silaturahmi tersebut tidak ada kaitannya sama bagi-bagi menteri. Karena sebagai negarawan, beliau-beliau sudah faham posisi dan peran masing-masing,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani angkat bicara ihwal isu tentang adanya rencana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto usai pengumuman perolehan suara Pilpres 2024. 

Meski tidak merinci kapan waktunya, tapi Ketua DPR itu membuka kemungkinan adanya pertemuan tersebut. "Insya Allah (ada pertemuan)," kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/43/3191424//emilia_nova-w9Ht_large.jpg
Kemenpora Pastikan Bonus SEA Games 2025 Segera Cair Sesuai Arahan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191410//menko_airlangga-g29H_large.png
Kesepakatan Tarif Dagang RI-AS Mundur ke Januari 2026, Ini Penjelasan Menko Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191402//prabowo_dan_trump-kJYl_large.jpg
Prabowo dan Trump Teken Dokumen Perjanjian Dagang RI-AS pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/43/3191373//kontingen_indonesia_berhasil_lampaui_target_80_medali_emas_sea_games_2025-ASJz_large.jpg
Lampaui Target Medali Emas, Kesuksesan Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Dapat Terjadi karena Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191323//papua-ErKq_large.jpg
Prabowo Dorong Pembangunan di Wilayah 3 T, Honai Adat Elaboge Jadi Kampung Percontohan Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191291//pdip-5TNW_large.jpg
Bencana Sumatera, PDIP Gelar Konferda DKI Secara Sederhana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement