HOME NEWS NASIONAL

Menhan Prabowo Bertemu PM Pham Minh Chinh di Akhir Kunjungan Kerja ke Vietnam

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |21:20 WIB
Menhan Prabowo Bertemu PM Pham Minh Chinh di Akhir Kunjungan Kerja ke Vietnam
Prabowo bertemu PM Vietnam. (Foto: Kemhan RI)
JAKARTA – Di akhir kunjungan kerja ke Vietnam, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam H.E. Pham Minh Chinh, di Vietnam, pada Sabtu (14/9/2024).

Pertemuan ini menjadi kesempatan penting untuk mempererat hubungan bilateral antara kedua negara, khususnya di bidang pertahahan dan menekankan pentingnya hubungan persahabatan yang sudah lama terjalin antara kedua negara.

"Kami menyadari Vietnam sebagai teman dan mitra yang baik, serta mengagumi perjuangan Vietnam yang menjadi inspirasi bagi semua orang di dunia ini," kata Menhan RI.

"Sebagai tambahan, pertemuan ini untuk memperkuat dan menjaga stabilitas negara kita," sambung Menhan Prabowo.

“Indonesia juga mengharapkan dukungan berkelanjutan dari Vietnam untuk keberhasilan kepemimpinan bersama Indonesia dan Amerika Serikat dalam ADMM-Plus EWG tentang Kedokteran Militer pada siklus 2024-2027,” ujar Menhan Prabowo.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya atas keramahtamahan yang diberikan oleh Perdana Menteri Vietnam, Y.M. Tn. Pham Minh Chin. Kesediaan dan keramahtamahan Anda sangat luar biasa. Kami sangat menghargai. Terima kasih banyak,” tambah Menhan RI.

Turut hadir sejumlah pejabat tinggi dari Vietnam dalam pertemuan ini diantaranya Wakil PM/Menteri Luar Negeri, Pimpinan Kantor Pemerintahan, Menteri Perindustrian Perdagangan, Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Wakil Menteri Kementerian Keamanan Publik, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri atau Kominfo, Wakil Menteri Sumber Daya dan Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Kebudayaan, Olah Raga dan Pariwisata, serta Duta Besar Vietnam untuk Indonesia.

(Qur'anul Hidayat)

      
