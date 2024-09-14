Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Temui PM Pham Minh Chinh, Prabowo Ungkap Kekaguman atas Perjuangan Kemerdekaan Vietnam

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |23:31 WIB
Temui PM Pham Minh Chinh, Prabowo Ungkap Kekaguman atas Perjuangan Kemerdekaan Vietnam
Prabowo di Vietnam
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto menutup kunjungan kerjanya di Hanoi dengan menemui Perdana Menteri Vietnam H.E. Pham Minh Chinh, Vietnam, pada Sabtu (14/9/2024).

Dalam kesempatan pertemuan ini, Prabowo menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus bekerja sama dalam berbagai sektor dengan negara sahabat Vietnam yang sudah terjalin akrab cukup lama.

“Kami menyadari Vietnam sebagai teman dan mitra yang baik, serta mengagumi perjuangan (kemerdekaan) Vietnam yang menjadi inspirasi bagi semua orang di dunia ini," kata Prabowo.

Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas kawasan dan terus terjalinnya hubungan antara Indonesia dan Vietnam yang semakin kokoh ke depannya.

Adapun, Prabowo juga meminta dukungan dari Vietnam untuk keberhasilan kepemimpinan bersama Indonesia dan Amerika Serikat di ADMM-Plus EWG tentang Kedokteran Militer.

 

Telusuri berita news lainnya
