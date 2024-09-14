Jadi Jubir Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta, Angkie Sudah Izin ke Jokowi

JAKARTA - Staf Khusus (Stafsus) Presiden RI, Angkie Yudistia ditunjuk menjadi juru bicara Tim Sukses Ridwan Kamil-Suswono. Angkie mengaku telah meminta izin Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas tugas ini.

"Kita semua pasti harus izin, komunikasi yang baik juga," kata Angkie kepada wartawan.

Kader Partai Perindo itu juga mengaku telah mengajukan cuti atas tugas itu. Bahkan menurutnya, dirinya tinggal menyelesaikan semua pekerjaan akhir.

"Betul cuti, karena sudah tinggal terakhir. Kita menyelesaikan semua pekerjaannya," kata dia.

Adapun Angkie juga mengungkap dirinya mendapatkan tugas menjadi juru bicara tak terlepas dari penugasan partai. Sebab, Partai Perindo saat ini berada dalam Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta.

"Kalau yang ini Koalisi Indonesia Maju, Perindo, karena penugasan partai," pungkasnya.

(Awaludin)