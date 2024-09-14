Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Bos Perusahaan Animasi Aniaya Karyawati hingga Keguguran, Korban Disuruh Tampar Diri Sendiri 100 Kali

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |07:04 WIB
5 Fakta Bos Perusahaan Animasi Aniaya Karyawati hingga Keguguran, Korban Disuruh Tampar Diri Sendiri 100 Kali
Bos perusahaan animasi aniaya karyawati. (Foto: Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Viral di media sosial dugaan kekerasan dan eksploitasi terhadap karyawan yang dilakukan oleh pimpinan game art dan animasi ‘BS’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Viral di Medsos

Dalam postingan yang viral itu, salah satu mantan karyawan berinisial CS menceritakan soal dugaan kekerasan dan eksploitasi yang diduga dilakukan oleh bosnya, CL dan suaminya, KL. Tak cuma CS, seluruh karyawan juga mendapatkan perlakuan yang sama.

Korban menceritakan karyawan perusahaan mendapatkan kekerasan verbal dan fisik dari pemilik perusahaan. Ia juga mengaku dieksploitasi hingga harus pulang dini hari.

2. Korban Keguguran

Saat itu korban yang sedang hamil, sampai mengalami keguguran akibat dari kejadian itu. Bukannya simpati, pemilik perusahaan justru memarahi korban gara-gara tak masuk kerja usai keguguran.

3. Dihukum Tampar Diri Sendiri

Selain itu, korban juga dihukum naik-turun tangga sebanyak 45 kali di malam hari. Korban juga dihukum menampar diri sendiri sampai 100 kali.

Korban juga menceritakan, karyawan lainnya bahkan diteror oleh pemilik perusahaan. Adapun kabarnya, perusahaan BS sudah tutup. Walau begitu, saat ini disebut berdiri perusahaan yang sama dengan nama LS, yang dikabarkan juga dipimpin CL dan KL.

 

