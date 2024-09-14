Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Panjang Maulid Nabi, Kawasan Wisata Puncak Macet Parah

Wildan Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |10:21 WIB
Libur Panjang Maulid Nabi, Kawasan Wisata Puncak Macet Parah
Kemacetan arah menuju Puncak, Bogor (Okezone.com/Wildan)
A
A
A

BOGOR – Arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengalami kemacetan, Sabtu (14/9/2024) pagi, akibat meningkatnya volume kendaraan. Hal ini karena banyak warga berwisata memanfaat libur panjang akhir pekan dan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah.

Kemacetan terjadi sekitar 4 kilometer sejak di Exit Tol Ciawi hingga Megamendung.  Antrean panjang kendaraan tampak mengular di kawasan Simpang Gadog, Kabupaten Bogor.

Kemacetan terjadi karena banyaknya wisatawan dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun bis wisata menyerbu Puncak. Kawasan wisata Puncak dipadati dengan kedaraan dari arah Jakarta.

Kepadatan juga terjadi di sejumlah titik rawan kemacetan di antaranya Simpang Gadog, Pasir Angin, Megamendung hingga Pasar Cisarua, Bogor.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/25/3189719//korean_town-qV9x_large.JPG
Weekend di Puncak Bogor, Menikmati Musim Gugur di Korean Town
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/624/3188773//libur_sekolah-4Z8f_large.jpg
Berikut Jadwal Lengkap Libur Sekolah Semester Ganjil 2024–2025 di Berbagai Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168457//pola_tidur-4fiO_large.jpg
5 Tips Balikin Pola Tidur Usai Liburan Panjang, Tidur Nyenyak Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/337/3168339//contraflow_tol_japek_diperpanjang_hingga_km_65-kStD_large.jpg
Arus Balik ke Jakarta Masih Padat, Contraflow Tol Japek Diperpanjang hingga KM 65
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/337/3168312//contraflow_diberlakukan_di_tol_japek_arah_jakarta-9tms_large.jpg
Arus Balik Libur Maulid Nabi, Contraflow Diberlakukan di Tol Japek Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168302//tol-ak01_large.jpg
Libur Panjang Usai, Ribuan Kendaraan Mulai Kembali ke Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement