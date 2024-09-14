Libur Panjang Maulid Nabi, Kawasan Wisata Puncak Macet Parah

BOGOR – Arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengalami kemacetan, Sabtu (14/9/2024) pagi, akibat meningkatnya volume kendaraan. Hal ini karena banyak warga berwisata memanfaat libur panjang akhir pekan dan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah.

Kemacetan terjadi sekitar 4 kilometer sejak di Exit Tol Ciawi hingga Megamendung. Antrean panjang kendaraan tampak mengular di kawasan Simpang Gadog, Kabupaten Bogor.

Kemacetan terjadi karena banyaknya wisatawan dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun bis wisata menyerbu Puncak. Kawasan wisata Puncak dipadati dengan kedaraan dari arah Jakarta.

Kepadatan juga terjadi di sejumlah titik rawan kemacetan di antaranya Simpang Gadog, Pasir Angin, Megamendung hingga Pasar Cisarua, Bogor.

(Salman Mardira)