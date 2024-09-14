Long Weekend Maulid Nabi, Jalur Menuju Puncak Bogor Diberlakukan One Way

BOGOR - Hari pertama long weekend Maulid Nabi Muhammad SAW, arus lalu lintas menuju Puncak, Kabupaten Bogor sedang diberlakukan One Way. Kendaraan menuju Jakarta tertahan untuk sementara waktu.

"Saat ini melaporkan situasi arus lalin di Simpang Gadog khususnya, kawasan wisata Puncak umumnya, kami sedang melaksanakan rekayasa one way dari Jakarta menuju Puncak," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto di Simpang Gadog, Sabtu (14/9/2024).

Ardian menjelaskan, peningkatan volume kendaraan yang menuju Puncak sudah terlihat sejak pukul 06.00 WIB. Hal itu terlihat dalam satu jam sudah ada 2.800 kendaraan yang naik menuju kawasan wisata tersebut.

"Peningkatan volume arus kendaraan dari seputar Jakarta dan sekitarnya menuju Puncak cukup tinggi, terlihat dari pukul 06.00-07.00 WIB, arus kendaraan yang masuk sudah 2.800. Mengingat ambang batas dari normal di jalur Puncak setiap satu jam adalah kurang lebih 2.000 atau 1.500. Kami tadi mulai pukul 07.30 WIB menerapkan rekayasa one way ke atas sampai saat ini," jelasnya.

Sistem One Way menuju Puncak ini sedianya akan diberlakukan hingga siang nanti. Selanjutnya, akan dilakukan rekayasan One Way dari arah Puncak menuju Jakarta.