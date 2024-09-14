Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Long Weekend Maulid Nabi, Jalur Menuju Puncak Bogor Diberlakukan One Way

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |10:49 WIB
Long Weekend Maulid Nabi, Jalur Menuju Puncak Bogor Diberlakukan One Way
Situasi Lalu Lintas di Kawasan Puncak Bogor. Foto: Okezone/Putra.
A
A
A

BOGOR - Hari pertama long weekend Maulid Nabi Muhammad SAW, arus lalu lintas menuju Puncak, Kabupaten Bogor sedang diberlakukan One Way. Kendaraan menuju Jakarta tertahan untuk sementara waktu.

"Saat ini melaporkan situasi arus lalin di Simpang Gadog khususnya, kawasan wisata Puncak umumnya, kami sedang melaksanakan rekayasa one way dari Jakarta menuju Puncak," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto di Simpang Gadog, Sabtu (14/9/2024).

Ardian menjelaskan, peningkatan volume kendaraan yang menuju Puncak sudah terlihat sejak pukul 06.00 WIB. Hal itu terlihat dalam satu jam sudah ada 2.800 kendaraan yang naik menuju kawasan wisata tersebut.

"Peningkatan volume arus kendaraan dari seputar Jakarta dan sekitarnya menuju Puncak cukup tinggi, terlihat dari pukul 06.00-07.00 WIB, arus kendaraan yang masuk sudah 2.800. Mengingat ambang batas dari normal di jalur Puncak setiap satu jam adalah kurang lebih 2.000 atau 1.500. Kami tadi mulai pukul 07.30 WIB menerapkan rekayasa one way ke atas sampai saat ini," jelasnya.

Sistem One Way menuju Puncak ini sedianya akan diberlakukan hingga siang nanti. Selanjutnya, akan dilakukan rekayasan One Way dari arah Puncak menuju Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/612/3100214/jalan_alternatif_ke_puncak_naik_motor_pilihan_terbaik_hindari_macet-2Uim_large.jpg
Jalan Alternatif ke Puncak Naik Motor, Pilihan Terbaik Hindari Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/338/3064100/ilustrasi-lsiB_large.jpg
Pemotor Lawan Arah Jadi Penyebab Kemacetan Parah di Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/338/3063952/kemacetan_horor_di_puncak-A7xP_large.jpg
Pakar Ungkap Biang Kerok Kemacetan Horor di Puncak, Bupati Tolak Bangun Angkutan Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/338/3063507/ilustrasi_arus_lalin_di_puncak_macet-D5Gd_large.jpeg
Puncak Macet Parah hingga Hari ini, Polisi: Didominasi Kendaraan Roda Dua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/338/3063501/ilustrasi_arus_lalin_di_puncak_macet-AUDl_large.jpeg
300 Personel Gabungan Diterjunkan Urai Kemacetan di Jalur Puncak Bogor 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/338/3063497/ilustrasi_arus_lalin_macet_di_puncak_saat_libur_panjang-IVlt_large.jpeg
Urai Kemacetan di Puncak, Polisi Berlakukan One Way Arah Jakarta 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement