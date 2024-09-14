Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Pertama Long Weekend, 12 Ribu Kendaraan Masuk Jalur Puncak Bogor Pagi Ini

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |11:10 WIB
Hari Pertama Long Weekend, 12 Ribu Kendaraan Masuk Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
Situasi Lalu Lintas Menuju Puncak Saat Long Weekend Maulid Nabi. Foto: Okezone/Putra.
A
A
A

BOGOR - Kondisi arus lalu lintas pada hari pertama libur panjang atau Long Weekend menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor mengalami peningkatan. Tercatat, sudah ada 12.000 kendaraan yang melintas pada pagi ini.

"Data sampai pukul 10.00 WIB tadi kendaraan yang sudah tercatat yang akan menuju ke Puncak sudah 12.000. Baik itu roda dua, empat, atau enam," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto di Simpang Gadog, Sabtu (14/9/2024).

Jumlah tersebut masih terus meningkat karena arus dari Jakarta masih ramai. Sedangkan, untuk yang turun atau Puncak menuju Jakarta tercatat baru 8.000 kendaraan.

"Itu masih banyak kendaraan yang datang dan belum terdata di Simpang Gadog. Memang masih ada antrean sampai saat ini di KM 46," jelasnya.

Adapun peningkatan volume kendaraan pada long weekend kali ini jika dibandingkan dengan akhir pekan sebelumnya yakni sebesar 35 persen. 

"Untuk hari Minggu pola pengaturannya, kita siapkan pola yang sama yaitu ganjil genap, Contraflow, dan One Way. Namun untuk pelaksanaannya, kami akan laksanakan secara situasional melihat perkembangan volume arus kendaraan yang masuk," pungkasnya.

(Puteranegara Batubara)

      
