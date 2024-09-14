Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sopir Lelah, Mobil Pikap Seruduk Lapak Pecel Lele di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |11:36 WIB
Sopir Lelah, Mobil Pikap Seruduk Lapak Pecel Lele di Bogor
Lapak pecel lele di Jalan Dadali, Bogor usai ditabrak pikap (Polisi)
A
A
A

BOGOR - Seunit mobil pikap menabrak lapak penjual pecel lele di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

Kasat Lantas Polresta Bogor Kota Kompor Ardi Wibowo mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 13 September 2024 malam. Awalnya, mobil pikap F 8108 IA datang dari arah Jalan Pemuda menuju Jalan Dadali.

"Saat melintas di Jalan Dadali tepatnya depan Kantor Perdagangan dan Pendistribusian, diduga pengemudi saat  mengalami kelelahan tidak hati-hati dan antisipasi serta hilang konsentrasi," kata Ardi dalam keterangannya, Sabtu (14/9/2024).

Sehingga, pengemudi mobil pikap banting ke arah kiri dan naik trotar. Tidak sampai di situ, mobil menabrak lapak pecel lele hingga mengalami kerusakan.

"Kendaraan serta warung makan mengalami kerusakan," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kecelakaan ini. Pengemudi mobil pikap dan pemilik lapak pecel lele sudah membuat pertanyaan bahwa diselesaikan dengan kekeluargaan.

"Informasi dari pemilik pecel lele sudah membuat pernyataan kedua belah pihak, dan siang ini akan dilakukan perbaikan oleh pengemudi," pungkasnya.

(Salman Mardira)

      
