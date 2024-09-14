Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Sebut Jalur Sepeda Era Anies Tak Berjalan Baik, Janji Dibenahi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |13:00 WIB
Pramono Sebut Jalur Sepeda Era Anies Tak Berjalan Baik, Janji Dibenahi
Pramono Anung Ketemu Anies Baswedan di CFD. Foto: IST.
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut jalur sepeda yang dibangun oleh mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan tak berjalan baik. 

“Dan apa yang dilakukan oleh Mas Anies terhadap jalur sepeda kan sekarang ini nggak berjalan dengan baik, setengah hati lah gitu ya,” kata Pramono kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/9/2024).

Ia mengatakan, jika mendapatkan amanah menjadi Gubernur Jakarta, dirinya akan melanjutkan program pendahulunya yang dinilai baik. 

Pramono mengungkapkan bahwa jalur sepeda di era Anies masih setengah hati lantaran belum steril dari sepeda motor.

“Jadi saya udah, kalau diberi amanah pasti apa yang baik di Ahok, apa yang baik di Anies, Pak Sutiyoso, bang Foke pasti saya lanjutkan. Contoh nya jalur sepeda nya mas anies, ini kan setengah hati. Sebenernya bagus, tapi belum tuntas. Sehingga belum dirasakan sepenuhnya bagi para pesepeda, dan akhirnya yang lebih banyak menggunakan yang pakai motor,” ujar dia.

“Nah yang begitu-begitu dibenahi, jadi membenahi mulai dari hal yang kecil-kecil di bawah, bukan persoalan yang kemudian memotret sesuatu dari atas, masa lima tahun mau tiba-tiba merubah Indonesia menjadi apalah, enggak lah. Saya berjanji mengerjakan kecil-kecil tetapi bermanfaat langsung bagi masyarakat,” jelas dia.

(Puteranegara Batubara)

      
