Maling Rumah Warga Bogor Timur Babak Belur Dihajar Warga, Satu Penghuni Terluka

BOGOR - Seorang pria yang diduga pelaku pencurian rumah warga di wilayah Bantar Kemang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor babak belur dihajar massa. Satu orang penghuni rumah terluka senjata tajam karena sempat berkelahi dengan terduga pelaku.

Menurut warga sekitar, Jaelani, peristiwa itu terjadi sekira pukul 08.00 WIB, Sabtu (14/9/2024) pagi. Ketika itu, dirinya mendengar suara keributan dari arah rumah korban.

"Kayaknya udah masuk (rumah), terus saya pas lihat ada orang pegang ini nih (piting leher pelaku), itu anaknya mungkin sama yang rampoknya," kata Jaelani kepada wartawan, Sabtu (14/9/2024).

Dalam kejadian ini, satu orang terduga pelaku diamankan dan sempat babak belur dihajar massa. Sedangkan, satu orang penghuni rumah dikabarkan terluka di bagian tangan karena terlibat perkelahian.

"Satu ketangkep. Luka di tangannya kayaknya anaknya (penghuni rumah)," ungkapnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi Nugroho membenarkan ada kejadian tersebut. Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti kronologi kejadian dan lainnya.

"Betul, saat ini ditangani oleh Unit Sat Reskrim Bogor Timur. Iya, (pelaku) sudah diamankan Polsek terdekat," ucap Aji dikonfirmasi.

(Qur'anul Hidayat)