Jalur Puncak Arah Jakarta Berlaku Oneway Siang Ini

BOGOR - Polisi memberlakukan sistem satu arah atau oneway menuju Jakarta di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (14/9/2024) siang. Kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju Puncak tidak bisa melintas sementara waktu.

Pantauan Okezone di Simpang Gadog, oneway diberlakukan mulai pukul 12.29 WIB. Polisi menutup arus kendaraan dari arah Simpang Ciawi dan Exit GT Ciawi menuju Puncak dengan water barrier.

Selanjutnya, iring-iringan motor dan mobil polisi pun mengawal kendaraan terakhir yang akan menuju Puncak. Belum diketahui sampai kapan sistem oneway arah Jakarta ini diberlakukan karena masih situasional tergantung kondisi arus lalu lintas.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan bahwa hari pertama long weekend ini volume kendaraan di Jalur Puncak mengalami peningkatan cukup signifikan. Karena itu, rencananya polisi akan kembali memberlakukan sistem oneway menuju Puncak pada malam nanti.

"Nanti malam rencana kita lakukan oneway lagi arah Puncak," kata Rizky.

Sebelumnya, polisi telah memberlakukan sistem oneway dari arah Jakarta menuju Puncak pagi tadi sekira pukul 07.30 WIB. Terdapat kenaikan volume kendaraan sekitar 35 persen jika dibandingkan dengan libur akhir pekan sebelumnya.

(Salman Mardira)