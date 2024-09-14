Maling Rumah di Bogor yang Lukai Korbannya Sempat Berpura-pura Jadi Petugas Kelurahan

BOGOR - Modus pelaku pencurian di wilayah Bantar Kemang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dengan berpura-pura menjadi petugas kelurahan. Aksinya itu gagal karena dipergoki oleh penghuni rumah.

Kapolsek Bogor Timur Kompol Syaiful Fajar mengatakan peristiwa itu bermula ketika terdapat dua orang pria datang ke rumah korban. Kepada pemilik rumah, keduanya mengaku petugas kelurahan.

"Infonya memang ada itu ada curat, kronologinya jadi mereka mengaku petugas kelurahan dengan alasan nih sampah nih ada si ibu itu (penghuni rumah) keluar, disangkanya orang kelurahan jadi dia keluar ngobrol," kata Fajar, Sabtu (14/9/2024).

Satu pelaku mengalihkan perhatian pemilik rumah dengan mengobrol, sedangkan satu orang lainnya masuk ke dalam rumah. Aksi itu dipergoki oleh anak dari pemilik rumah dan sempat terjadi perkelahian.

"Yang satu ngobrol sama ibunya, yang satu gasak (mencuri) kali ya, jadi ketahuan anaknya," ungkapnya.

Dalam kejadian tersebut, korban mengalami luka senjata tajam jenis badik di bagian lengan kiri. Sedangkan, satu orang pelaku berhasil ditangkap dan satu pelaku lainnya melarikan diri.

"(Luka) di lengan tangan kiri kalau gak salah, jadi antara lekukan siku ya lumayan lah, untungnya badiknya gak beracun," tambahnya.

Saat ini, pelaku sudah diamankan di Polsek Bogor Timur dan korban sudah diberikan pertolongan medis. Polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada pelaku yang berhasil diamankan.