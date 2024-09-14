Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
MEGAPOLITAN

Jakarta Banjir Lagi, Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Pemprov Edukasi Masyarakat Tak Buang Sampah Sembarangan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |14:23 WIB
Jakarta Banjir Lagi, Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Pemprov Edukasi Masyarakat Tak Buang Sampah Sembarangan
Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth saat meninjau rumah pompa di Jakbar. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Kamis 12 September 2024 sore hingga Jumat 13 September 2024 dini hari menyebabkan genangan dan banjir, serta beberapa pohon tumbang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat genangan dan pohon tumbang terjadi di berbagai wilayah, seperti Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengatakan banjir tersebut terjadi salah satu faktornya  karena kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam melakukan pengelolaan sampah yang baik.

Menurut Kenneth, kebiasaan membuang sampah sembarangan yang masih terus di lakukan serta tidak adanya personel UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup yang hadir untuk mengangkat sampah di setiap saringan sampah yang terdapat di rumah pompa, mengakibatkan setiap rumah pompa yang terdapat di Jakarta tidak bisa bekerja secara maksimal dalam menangani banjir.

“Secara aturan memang murni menjadi tanggung jawab UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri, sehingga mengakibatkan kinerja rumah pompa tersebut tidak bisa bekerja maksimal dalam menanggulangi banjir yang harus menjadi catatan dan bahan evaluasi ke depannya,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2024).

Dia melanjutkan, masyarakat juga harus bisa memahami bahwa pemicu banjir faktornya bisa beragam, selain masalah kondisi alam, tingginya curah hujan, juga karena akibat perbuatan manusia itu sendiri, seperti masalah membuang sampah yang tidak pada tempatnya.

“Saya prihatin sekali karena pada kenyataanya, masih banyak masyarakat kita yang belum sadar tentang bahayanya sampah jika tidak dibuang pada tempatnya. Selain bisa mengakibatkan bahaya banjir juga bisa mendatangkan bau yang tidak sedap, bisa mendatangkan berbagai penyakit serta bisa mencemari lingkungan," kata Kenneth.

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air, kata pria yang akrab disapa Bang Kent itu, memiliki beberapa upaya guna menangani musibah banjir. Beberapa di antaranya mulai dari pembangunan infrastruktur, pengerahan petugas ke titik strategis, hingga skema terintegrasi penanganan banjir. Hal ini akan sia-sia dan tidak akan berfungsi secara maksimal, jika tidak ada kesadaran masyarakatnya untuk berperan aktif dalam mendukung pemerintah terkait penanggulangan banjir ini dengan tidak membuang sampah sembarangan.

"Percuma saja kita membangun infrastruktur secanggih apapun, jika masyarakat kita tidak ada kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mau berperan secara aktif untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam penanggulangan banjir. Harus diakui bahwa salah satu penyebab banjir juga berasal dari kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah,” ujarnya.

 

