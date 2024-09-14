Muncul Ledakan, Tak Ada Korban Jiwa Akibat Kebakaran di Tempat Penyulingan Tiner di Cilincing

JAKARTA - Kebakaran melanda tempat penyulingan tiner di kawasan Jalan Rawa Malang, Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu (14/9/2024) pagi. Kebakaran berawal dari ledakan tungku penyulingan tiner. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam insiden yang menimbulkan kerugian Rp25 juta tersebut.

"Korban jiwa nihil, hanya kerugian materil ditaksir mencapai Rp25 juta dengan luas area terbakar sekitar 200 meter persegi," ujar Kasiops Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, Gatot Sulaeman pada wartawan, Sabtu (14/9/2024).

Menurutnya, kebakaran tersebut terjadi di tempat penyulingan tiner yang ada di kawasan pool alat berat Harapan Gemilang Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran terjadi saat ada aktivitas pembakaran di tungku penyulingan tiner, yang mana tungku mendadak saja meledak.

"Pekerja sedang membakar tungku penyulingan tiner dan tiba-tiba meledak. Warga sempat memadamkan dengan APAR, tapi api makin membesar sehingga diteruskan ke petugas," tuturnya.

Dia menambahkan, kebakaran yang melanda sejak Sabtu (14/9/2024) sekira pukul 09.45 WIB itu berhasil dipadamkan oleh 9 unit mobil dan 45 personel Sudin Gulkarmat Jakarta Utara pada sekira pukul 11.53 WIB. Namun, tak ada korban jiwa ataupun luka akibat insiden tersebut.

(Qur'anul Hidayat)