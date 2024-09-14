Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Muncul Ledakan, Tak Ada Korban Jiwa Akibat Kebakaran di Tempat Penyulingan Tiner di Cilincing

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |15:19 WIB
Muncul Ledakan, Tak Ada Korban Jiwa Akibat Kebakaran di Tempat Penyulingan Tiner di Cilincing
Ilustrasi kebakaran. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda tempat penyulingan tiner di kawasan Jalan Rawa Malang, Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu (14/9/2024) pagi. Kebakaran berawal dari ledakan tungku penyulingan tiner. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam insiden yang menimbulkan kerugian Rp25 juta tersebut.

"Korban jiwa nihil, hanya kerugian materil ditaksir mencapai Rp25 juta dengan luas area terbakar sekitar 200 meter persegi," ujar Kasiops Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, Gatot Sulaeman pada wartawan, Sabtu (14/9/2024).

Menurutnya, kebakaran tersebut terjadi di tempat penyulingan tiner yang ada di kawasan pool alat berat Harapan Gemilang Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran terjadi saat ada aktivitas pembakaran di tungku penyulingan tiner, yang mana tungku mendadak saja meledak.

"Pekerja sedang membakar tungku penyulingan tiner dan tiba-tiba meledak. Warga sempat memadamkan dengan APAR, tapi api makin membesar sehingga diteruskan ke petugas," tuturnya.

Dia menambahkan, kebakaran yang melanda sejak Sabtu (14/9/2024) sekira pukul 09.45 WIB itu berhasil dipadamkan oleh 9 unit mobil dan 45 personel Sudin Gulkarmat Jakarta Utara pada sekira pukul 11.53 WIB. Namun, tak ada korban jiwa ataupun luka akibat insiden tersebut.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190736//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-wvAJ_large.jpeg
Buntut Terra Drone Terbakar, Pramono Berencana Siapkan Pergub untuk Ketertiban Gedung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190172//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xHIj_large.jpg
Pramono Dorong Percepatan Renovasi Pasar Induk Kramat Jati Pascakebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/629/3189078//kebakaran-QMnD_large.jpg
Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189001//korban_kebakaran_terra_drone_dipulangkan-QEtf_large.jpg
Korban Kebakaran Terra Drone Dipulangkan, Keluarga dari Luar Kota Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188956//sulaiman_tetangga_pariyem_di_lampung-k1tE_large.jpg
Kisah Haru Pariyem, Korban Kebakaran Terra Drone yang Jadi Tulang Punggung Keluarga di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188950//gedung_terra_drone_usai_terbakar-wE2m_large.jpg
Kebakaran Terra Drone Kemayoran, Polisi Periksa 8 Orang Saksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement