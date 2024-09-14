Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terkait Pilkada Jakarta, Pramono Anung Bakal Temui Jokowi Usai Tak Jadi Presiden, Ahok dan Anies dalam Waktu Dekat 

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |16:10 WIB
Terkait Pilkada Jakarta, Pramono Anung Bakal Temui Jokowi Usai Tak Jadi Presiden, Ahok dan Anies dalam Waktu Dekat 
Bacagub Pramono Anung. Foto: Okezone/Ari Sandita.
A
A
A

JAKARTA - Bacagub Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan bahwa, bakal menemui sejumlah mantan Gubernur periode sebelumnya, termasuk Joko Widodo. Namun, Ia menyebut, untuk menemui Jokowi hal itu akan dilakukan setelah selesai menjabat sebagai Presiden RI.

"Kalau dengan Pak Jokowi akan lebih baik pertemuannya setelah beliau tidak menjadi presiden. Artinya, setelah 20 Oktober karena saya akan bertemu sebagai mantan gubernur," ujar Pramono pada wartawan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu (14/9/2024).

Terkait Pilkada Jakarta, Ia mengaku bakal menemui semua mantan Gubernur untuk berdiskusi soal masa depan wilayah tersebut.  Adapun dalam waktu dekat ini, Pramono bakal bertemu Ahok hingga Anies Baswedan.

"Dengan Pak Ahok minggu ini mudah-mudahan hari Kamis tempatnya sedang disepakati bersama, kemudian saya akan bertemu Mas Anies. Karena urutannya kan begitu, Bang Yos, Bang Foke, Pak Ahok baru Pak Anies kan gitu," tuturnya.

 

