Libur Panjang, Polisi Kembali Terapkan One Way Menuju Puncak Bogor Sore Ini

BOGOR - Arus lalu lintas menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor sore ini kembali diberlakukan One Way. Kendaraan menuju Jakarta tidak bisa melintas untuk sementara waktu.

"Sore ini sedang dilaksanakan kembali rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama, Sabtu (14/9/2024).

Kata dia, penerapan kembali sistem oneway menuju kawasan wisata itu karena volume kendaraan yang masih tinggi. Sehingga, polisi mengambil kebijakan untuk kembali menerapkan oneway arah Puncak.

"Kita lihat kepadatan datang dari arah Jakarta untuk melaksanakan wisata di Jalur Puncak masih tinggi. Kami mengambil kebijakan untuk memberikan prioritas kembali kepada wisatawan yang melaksanakan liburan ke Puncak," ungkapnya.