Libur Panjang, Polisi Kembali Terapkan One Way Menuju Puncak Bogor Sore Ini

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |17:35 WIB
Libur Panjang, Polisi Kembali Terapkan One Way Menuju Puncak Bogor Sore Ini
Arus Lalin Puncak Bogor Sore Ini. Foto: Okezone/Putra.
BOGOR - Arus lalu lintas menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor sore ini kembali diberlakukan One Way. Kendaraan menuju Jakarta tidak bisa melintas untuk sementara waktu.

"Sore ini sedang dilaksanakan kembali rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama, Sabtu (14/9/2024).

Kata dia, penerapan kembali sistem oneway menuju kawasan wisata itu karena volume kendaraan yang masih tinggi. Sehingga, polisi mengambil kebijakan untuk kembali menerapkan oneway arah Puncak.

"Kita lihat kepadatan datang dari arah Jakarta untuk melaksanakan wisata di Jalur Puncak masih tinggi. Kami mengambil kebijakan untuk memberikan prioritas kembali kepada wisatawan yang melaksanakan liburan ke Puncak," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
Melonjak Tajam, 561 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek saat Libur Panjang
26.748 Wisatawan Kunjungi Ragunan di Hari Terakhir Libur Panjang
Libur Panjang Maulid Nabi, Ragunan Tetap Buka Hari Ini
Polda Metro Perkuat Pengamanan di CFD saat Long Weekend Maulid Nabi
H-3 Libur Panjang Maulid Nabi, Jasa Marga Catat 191 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
627.463 Kendaraan Diprediksi Tinggalkan Jabotabek Saat Libur Panjang Maulid Nabi, Meningkat 7,3 Persen 
