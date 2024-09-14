Karena Cemburu Buta, Pria di Bekasi Tega Hajar Pacarnya Pakai Balok

BEKASI - Seorang Pria berinisial TS (38) di Kabupaten Bekasi tega menganiaya pacarnya, EY (36) menggunakan balok kayu hingga mengalami luka-luka. Pelaku gelap mata karena cemburu melihat korban naik motor bersama laki-laki lain.

"Motif pelaku merasa cemburu karena diduga kekasihnya pulang kerja bersama pria lain," ujar Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Rudi Wiransyah Setiono saat dikonfirmasi, Sabtu (14/9/2024).

Rudi mengatakan TS melakukan aksinya saat korban hendak pulang kerja di rumah kontrakan, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (14/09/2024).

"Pelaku memukul dari belakang bagian belakang kepala korban dengan balok kayu saat hendak masuk ke kontrakan korban," katanya.

Setalah melakukan aksinya, kata Rudi, TS mencoba melarikan diri ke arah semak-semak yang tak jauh dari kontrakan. Namun, warga yang melihat langsung mengejar dan mengamankan pelaku.