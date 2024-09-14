Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Curanmor di Kantor PKS Cimanggis Depok Terekam CCTV, Polisi Buru Pelaku

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |20:01 WIB
Aksi Curanmor di Kantor PKS Cimanggis Depok Terekam CCTV, Polisi Buru Pelaku
Ilustrasi curanmor. (Foto: Dok Okezone)




DEPOK - Aksi pencurian sepeda motor (curanmor) di Kantor PKS, Tugu, Cimanggis, Depok, terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam video yang diunggah laman Instagram @infodepok_id terlihat pelaku melancarkan aksinya berdua dengan berboncengan.

Salah satu pelaku beraksi membobol motor Honda Beat dengan plat nomor B 3219 EZV dan satu lagi terlihat mengawasi situasi sekitar.

"Telah hilang Honda Beat lokasi kejadian Jalan Tugu Raya Komplek Timah, Cimanggis Depok," tulis caption laman Instagram @infodepok_id dikutip, Sabtu (14/9/2024).

Sementara itu, Kapolsek Cimanggis, Kompol Tatang Targana mengatakan pihaknya tengah memburu pelaku. Korban telah membuat laporan polisi.

"Iya (sedang diburu), karena sudah buat laporan polisi," ucap Tatang.

(Qur'anul Hidayat)

      
