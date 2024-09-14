Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Strategi RK Atasi Kemacetan Jakarta, Bangun Hunian di Atas Stasiun hingga Pembatasan Pekerja Kantoran 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |21:36 WIB
Strategi RK Atasi Kemacetan Jakarta, Bangun Hunian di Atas Stasiun hingga Pembatasan Pekerja Kantoran 
Ridwan kamil
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil memaparkan sejumlah strategi mengatasi kemacetan di Jakarta jika terpilih menjadi Gubernur.

Mantan Wali Kota Jawa Barat itu mengatakan salah satu persoalan kemacetan di Jakarta dikarenakan pusat perkantoran berjarak cukup jauh dari hunian tempat pekerja. Sehingga kerap terjadi penumpukan kendaraan terutama pada hari kerja di jalanan Ibukota.

Ridwan Kamil mengungkapkan, atas persoalan tersebut maka salah salah satu solusinya adalah mendekatkan hunian dengan sektor perkantoran, atau paling tidak dekat dengan hub transportasi. Sehingga para pekerja bisa langsung mengakses transportasi publik ketika berangkat kerja.

"Yang saya lakukan adalah mengurangi pergerakan, misalnya kantor dan rumah tidak terlalu jauh. Di tengah kota terlalu banyak kantor, tapi minim hunian, misi kita memgangun hunian di tengah kota," ujarnya dalam acara Diskusi 'Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil (BARK)' di Jakarta, Sabtu (14/9/2024).

Konsep rencana pembangunan hunian itu dijelaskan ridwan kamil dengan memgangun hunian vertikal. Misalnya digabung dengan mall-mall eksisting di pusat kota atau pasar-pasar. Sehingga para pekerja kantoran bisa menggunakan dengan sistem sewa.

Adapun konsep TOD (Transit Oriented Development) yang direncanakan Ridwan Kamil, juga akan mengembangkan stasiun-stasiun KRL yang eksisting untuk dibangun hunian diatasnya. Model pembangunan ini, dikatakan Ridwal Kamil, terinspirasi pada pengembangan hunian yang dilakukan di Negara Hongkong.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
