Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mediasi Kasus Dugaan Bullying di SMA Binus Simprug Masih Buntu, Ini Alasannya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |22:05 WIB
Mediasi Kasus Dugaan Bullying di SMA Binus Simprug Masih Buntu, Ini Alasannya
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Kuasa Hukum Binus School Simprug, Otto Hasibuan mengatakan bahwa pihak kepolisian telah melakukan upaya mediasi terkait dugaan bullying dan perkelahian terhadap salah satu murid berinisial RE (16). Akan tetapi, mediasi tersebut masih buntu dan belum menemui titik terang.

"Hasil mediasi kemarin itu belum ada karena pihak pelapor katanya kalau enggak salah sih terlapor ini orang tuanya mengajukan permohonan maaf, namanya dilaporkan ya sudah minta maaf, tetapi si pelapor mengatakan akan menyampaikan pada prinsipalnya atau kuasa hukumnya," kata Otto di Binus School Simprug, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9/2024).

Otto menjelaskan bahwa pihak sekolah tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Pasalnya, kata dia, pelapor langsung membuat laporan kepada polisi di hari yang sama saat peristiwa tersebut terjadi.

"Begini, kejadiannya tanggal 31, langsung tanggal 31 itu orang tuanya (pelapor) melaporkan. Jadi nggak ada jeda, jadi nggak sempat dikasih kesempatan untuk (melakukan restorative justice) RJ antara mereka," ujar dia.

Dia menambahkan, saat ini pihak Binus School Simprug menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Dia memastikan Binus akan kooperatif mendukung proses pengusutan yang dilakukan polisi.

"Makannya setiap apa informasi yang diminta oleh Kepolisian kita sampaikan. CCTV juga kita berikan kepada polisi, silahkan, kita terbuka,  apa adanya kita buka, silahkan lihat. Kalau memang ada yang disana kejadian ya proseslah secara hukum," tutur dia. 

"Kalau polisi kemudian menemukan (unsur pidana), nanti kita lihat apakah juga polisi bisa proses di pengadilan, pengadilan nanti yang memutuskan, tapi mudah-mudahan tidak sampai pengadilan, mereka bisa RJ," jelasnya. 

Sebelumnya, viral kasus dugaan perundungan atau bullying di Binus School Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi turun tangan menangani kasus bullying yang dialami siswa berinisial RE (16) ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190535//kasus_pembunuhan_anak_di_ciputat-WSEt_large.jpg
Polisi Ungkap Ayah Banting Bayi di Tangsel Sering Mabuk dan Bermain Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190086//cyberbullying-gZ7a_large.jpg
Cegah Cyberbullying, Publik Perlu Dibentengi Literasi dan Kesadaran Kritis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189611//debt_collector-gM1j_large.jpg
Kronologi Lengkap Pengeroyokan 2 Matel di Kalibata Berujung 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189584//perusakan-8Sfx_large.jpg
Pengendara yang Disetop Matel di Kalibata Ternyata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189581//pelaku_pengeroyokan-Qad6_large.jpg
5 Fakta Pelaku Pengeroyokan 2 Debt Collector hingga Tewas di Kalibata, 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189344//pembakaran-1lqv_large.jpg
Detik-Detik Mengerikan, Kesaksian Pedagang di Kalibata saat Warungnya Dibakar OTK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement