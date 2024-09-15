Daftar Lengkap 25 Perwira Menengah Pecah Bintang Usai Dimutasi Panglima TNI

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1080/IX/2024 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan pada Rabu, 11 September 2024.

Dalam keputusan itu, terdapat 25 perwira menengah (pamen) TNI dari tiga matra pecah bintang usai mendapat promosi jabatan.

“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 130 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari 68 Pati TNI AD, 39 Pati TNI AL, dan 23 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto di Jakarta dikutip Sasbtu (14/9/2024).”

Berikut perwira menengah yang pecah bintang usai dimutasi Panglima TNI:

1. Kolonel Mar Nanang Saefulloh, jabatan lama Asops Dankormar mendapat promosi jabatan menjadi Danpasmar 2 Kormar menggantikan Brigjen TNI Mar. Muhammad Nadir

2. Kolonel Inf. Herlambang Bayu Kusuma, jabatan lama Paban V/Inteltek Sintelad mendapat promosi jabatan menjadi Asintel Kaskogabwilhan III menggantikan Brigjen TNI Muhammad Nasrullah

3. Kolonel Inf. Hanryan Indrawira, jabatan lama Paban III/Binkar Spers TNI mendapat promosi jabatan menjadi Waaspers Panglima TNI menggantikan Brigjen TNI Agus Hadi Waluyo

4. Kolonel Waston Purba, jabatan lama Pamen Ahli Bid. Taktik dan Strategi Seskoad mendapat promosi jabatan menjadi Pa Sahli Tk. II Ekku Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI menggantikan Brigjen TNI Eko Nursanto

5. Kolonel Adm. Sarma Balige Pandjaitan, jabatan lama Kapus Program Bela Negara dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M Unhan mendapat promosi jabatan Dir Fasjas Ditjen Kuathan menggantikan Brigjen TNI Andri Tobarsono

6. Kolonel Laut (P) Hreesang Wisanggeni, jabatan lama Paban I Jakrenstra Srenaal mendapat promosi jabatan menjadi Danguskamla Koarmada II menggantikan Laksma TNI Teguh Prasetya

7. Kolonel Laut (P) Julshah, jabatan lama Kasubdit Wilayah Laut Dit Wilhan Ditjen Strahan Kemhan mendapat promosi jabatan menjadi Pa Sahli Tk. II Jahpers Panglima TNI menggantikan Laksma TNI Arief Rustaman

8. Kolonel Laut (P) Joko Sumitro, jabatan lama Sekdiswatpersal mendapat promosi jabatan Pa Sahli Tk. II Sosbud Sahli Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI menggantikan Laksma TNI Robertus T. Waskito

9. Kolonel Arh Kunto Ridarto, jabatan lama Wadirjianbang Sdirjianbang Akmil mendapat promosi jabatan Dirum Pussenarhanud menggantikan Brigjen TNI M. Fachmi Rizal Nasution

10. Kolonel Inf. Sabdono Budi Wiryanto, jabatan lama Waaster Kaskostrad mendapat promosi jabatan Aster Kaskostrad menggantikan Brigjen TNI Mokhamad Yasin