27 Perwira Tinggi Bintang 2 Kena Mutasi Panglima TNI, Siapa Saja?

JAKARTA - Sebanyak 130 perwira tinggi (Pati) TNI dari tiga matra dimutasi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Dari jumlah tersebut, 27 di antaranya menyandang pangkat bintang dua.

17 perwira tinggi menyandang pangkat Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Angkatan Darat (AD). Kemudian 10 Laksamana Muda (Laksda) TNI untuk Angkatan Laut (AL). Mereka yang terkena mutasi selanjutnya akan mengemban tugas dan jabatan baru di institusi TNI.

Kebijakan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1080/IX/2024 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan pada Rabu, 11 September 2024”.

“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 130 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari: 68 Pati TNI AD, 39 Pati TNI AL, dan 23 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto di Jakarta dikutip Sabtu (14/9/2024).”

Berikut ini Pati Bintang 2 yang Dimutasi Panglima TNI:

1. Mayjen TNI Mohammad Fadjar, jabatan lama Pangdam III/Slw mendapat promosi jabatan menjadi Dankodiklat TNI

2. Mayjen TNI Dadang Arif Abdurachman, jabatan lama Koorsahli Panglima TNI dimutasi menjadi Pangdam III Slw

3. Mayjen TNI Maryono, jabatan lama Pa Sahli Tk III Bid. Ekkudag Panglima TNI dimutasi menjadi Koorsahli Panglima TNI

4. Mayjen TNI Bosco Haryo Yunanto, jabatan lama Pa Sahli Tk. III KSAD Bid. Jahpers dimutasi menjadi Ses Bais

5. Mayjen TNI Ilyas Alamsyah, jabatan lama Kas Kostrad dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD