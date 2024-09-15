Gempa Besar M5,7 Guncang Tapanuli Utara Sumut

JAKARTA - Gempa besar dengan kekuatan M5,7 terjadi di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Meski besar, namun gempa tersebut berada di kedalaman 131 kilometer.

Informasi tersebut diutarakan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalu akun media sosialnya. Gempa terjadi pada Minggu (15/9/2024) pukul 04.37 WIB.

"Gempa ada pada titik koordinat 1,86 lintang utara dan 98,95 bujur timur atau 17 km barat daya Tapanuli Utara Sumut," demikian tulis BMKG.

Gempa tersebut diinfokan tak berpotensi tsunami.

(Khafid Mardiyansyah)