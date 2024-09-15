Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,7 Guncang Tapanuli Utara Sumut, Pusat di Darat

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |06:05 WIB
Gempa M5,7 Guncang Tapanuli Utara Sumut, Pusat di Darat
Ilustrasi
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,7 mengguncang Tapanuli Utara, Sumatra Utara (Sumut), Minggu 15 September 2024, pukul 04.37 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpusat di darat.

BMKG melaporkan gempa berada di kedalaman 131 km. Sementara titik gempa di 17 km Barat Daya Tapanuli Utara, pada koordinat 1.86 Lintang Selatan – 98.95 Bujur Timur.

"Gempa (UPDATE) Mag:5.7, 15-Sep-24 04:37:38 WIB, Lok:1.86 LU, 98.95 BT (Pusat gempa berada di darat 17 km barat daya Tapanuli Utara), Kedlmn:131 Km Dirasakan (MMI) III Tapanuli Tengah, II-III Gunungsitoli,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

gempa sumut BMKG gempa Gempa Bumi
