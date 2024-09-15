Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,7 di Tapanuli Tengah, BMKG: Akibat Deformasi Batuan 

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |07:27 WIB
Gempa M5,7 di Tapanuli Tengah, BMKG: Akibat Deformasi Batuan 
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan Magnitudo (M)5,7 mengguncang Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Hari Minggu 15 September 2024 pukul 04.37.38 WIB. 

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,4. 

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 1,82° LU ; 98,94° BT, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada kedalaman 128 km.
 
"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng ( intraslab )," ujar Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser mendatar ( strike slip ).
 
Gempabumi ini dirasakan di Tapanuli Tengah dengan skala intensitas III MMI ( Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah ), Kota Gunung Sitoli dengan skala intensitas II-III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu ). 

Daryono memastikan hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami.
   
Hingga pukul 05.30 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan ( aftershock ).

 

Topik Artikel :
gempa sumut BMKG Gempa Bumi gempa
