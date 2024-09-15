Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banser dan Pagar Nusa Akan Bubarkan MLB, Gus Salam Ajak Ngaji Bareng

Fauzan Heru Syahputra , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |09:25 WIB
Banser dan Pagar Nusa Akan Bubarkan MLB, Gus Salam Ajak Ngaji Bareng
Ilustrasi Banser dan Pagar Nusa Akan Bubarkan MLB/Antara
A
A
A

JAKARTA - Gerakan Pemuda Ansor (GP) Banser dan Pagar Nusa akan membubarkan Muktamar Luar Biasa (MLB). Pengasuh Mambaul Maarif Denanyar Jombang,  KH Abdussalam Shohib pun menanggapinya dengan santai.

Menurutnya, apa yang dilakukan para kiai tersebut tidak bisa dibubarkan karena dilindungi konstitusi. Kebebasan berserikat dan berpendapat diatur undang-undang.

"Kalau ada,  siapapun datang ke acara MLB , baik yang setuju atau tidak setuju,  bahkan memiliki niat membubarkan akan kami ajak ngopi, diskusi dan ngaji," ujarnya, Minggu (15/9/2024).

Gus Salam – panggilan akrabnya -- menegaskan, MLB yang akan digelar berbasis ilmiah dan akhlak. Sehingga tidak memerlukan penjagaan. Dia memastikan, tidak akan berhenti berjuang untuk kebaikan Nahdlatul Ulama (NU), Nahdliyyin, dan masyarakat Indonesia.

"Kami tidak akan berhenti berjuang demi kebaikan NU, Nahdliyyin & Masyarakat Indonesia," ujar Gus Salam.

Oleh karena itu, kata dia, apapun tantangan dan rintangan yang akan dihadapi, sebagaimana perjuangan Gus Dur. Jadi, kalau ada yang datang ke acara MLB , baik setuju, tidak setuju atau bahkan membubarkan akan diajak ngopi, diskusi dan ngaji.

"Membandingkan Orde Baru penuh dengan perjuangan. Segala ancaman, intimidasi, kekerasan tidak pernah di balas dengan hal sama. Tapi kita respon dengan kelembutan, kasih sayang dan  kebijaksanaan.  Kami berharap Ansor - Banser - Pagar Nusa (PN) bersikap lebih dewasa, bijaksana dan proporsional," kata dia.

Gus Salam mengingatkan, tugas Ansor, Banser, dan PN adalah menjaga ulama baik struktural maupun kultural. Serta para pengasuh pesantren tanpa membeda-bedakan Ijtihad dalam berorganisasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/337/3106375/dpr-qU2Z_large.jpg
DPR Lantik Anggota PAW Pengganti Gus Irsyad hingga Achmad Ghufron Sirodj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/337/3097232/pbnu-jbGy_large.jpg
Sespri Ketum PBNU Sebut Pernyataan Kubu Cak Imin Bukan Substansi Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/337/3096685/pkb-UnNX_large.jpg
Gugatan Sespri Ketum PBNU ke Cak Imin Ditolak PN Jakpus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/337/3085102/pkb-TH1r_large.jpg
Babak Baru Perseteruan 2 Anggota DPR dari PKB Lawan Cak Imin di PN Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/337/3081134/pbnu-WHfO_large.jpg
Muktamar Luar Biasa NU Akan Digelar di Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/337/3069753/abuya-YaPM_large.jpg
Pesan Menyejukan Ulama Kharismatik Abuya Muhtadi ke Tim Presidium MLB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement