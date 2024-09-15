Menag: Kita Diingatkan Teladan Rasulullah Tentang Persatuan Dalam Keragaman

JAKARTA- Umat Islam saat ini sedang memperingati hari lahir atau Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh pada 16 September 2024.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Maulid bukan hanya momentum mengenang kelahiran Rasulullah tetapi juga menghayati ajaran-ajaran luhur yang disampaikan.

Dijelaskannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan sempurna dalam berbagai aspek kehidupan, baik sebagai hamba Allah, pemimpin umat, hingga sebagai negarawan yang membangun masyarakat Madinah dengan prinsip keadilan, toleransi, dan kasih sayang.

“Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung makna yang dalam bagi Indonesia. Sosok Rasulullah mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman,” tegas Menag, Minggu (15/9/2024).

Gus Yaqut -- panggilan akrabnya-- mengatakan, Rasulullah mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk hidup berdampingan, melainkan kekayaan yang harus dijaga dan dihormati. Di Madinah, lanjut Menag, Rasulullah membangun masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman suku dan agama.

“Sudah seharusnya, kita terus berupaya menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang rukun, damai, dan berkeadilan. Sebagai bangsa yang beragam, kita harus terus mengamalkan moderasi beragama agar tercipta kehidupan yang harmonis dan saling menghargai. Inilah kunci dari kebersamaan dan perdamaian yang berkelanjutan,” pesannya.