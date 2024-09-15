Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag: Kita Diingatkan Teladan Rasulullah Tentang Persatuan Dalam Keragaman

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |10:26 WIB
Menag: Kita Diingatkan Teladan Rasulullah Tentang Persatuan Dalam Keragaman
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas /Kemenag
A
A
A

JAKARTA- Umat Islam saat ini sedang memperingati hari lahir atau Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh pada 16 September 2024.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Maulid bukan hanya momentum mengenang kelahiran Rasulullah tetapi juga menghayati ajaran-ajaran luhur yang disampaikan.

Dijelaskannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan sempurna dalam berbagai aspek kehidupan, baik sebagai hamba Allah, pemimpin umat, hingga sebagai negarawan yang membangun masyarakat Madinah dengan prinsip keadilan, toleransi, dan kasih sayang.

“Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung makna yang dalam bagi Indonesia. Sosok Rasulullah mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman,” tegas Menag, Minggu (15/9/2024).

Gus Yaqut -- panggilan akrabnya-- mengatakan, Rasulullah mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk hidup berdampingan, melainkan kekayaan yang harus dijaga dan dihormati. Di Madinah, lanjut Menag, Rasulullah membangun masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman suku dan agama.

 “Sudah seharusnya, kita terus berupaya menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang rukun, damai, dan berkeadilan. Sebagai bangsa yang beragam, kita harus terus mengamalkan moderasi beragama agar tercipta kehidupan yang harmonis dan saling menghargai. Inilah kunci dari kebersamaan dan perdamaian yang berkelanjutan,” pesannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182410//kecelakaan-1fFV_large.jpg
Mobil Seruduk Tenda Maulid di Kembangan Jakbar, Dua Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/614/3171918//maulid_nabi-V3Jh_large.jpg
Maulid Nabi Momentum Perkuat Rasa Cinta terhadap Rasulullah SAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171473//apel_pengamanan_maulid_nabi_di_makam_mbah_priok-CFks_large.JPG
322 Personel Dikerahkan Amankan Maulid Nabi di Makam Mbah Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/1/3170407//peringatan_maulid_nabi_muhammad_saw-Xwy6_large.jpeg
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW antara Kemenbud, Kemendikdasmen, dan Kemendiktisaintek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/614/3170349//menag_nasaruddin_umar-rD4a_large.jpg
Menag Sebut Sholawat sebagai Wujud Cinta kepada Rasulullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3169116//asep-MjPR_large.jpg
KPK: Aliran Uang Jual-Beli Kuota Haji Khusus 2024 sampai ke Menag Lewat Perantara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement