Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua PBNU: Hoaks Muktamar Luar Biasa NU

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |19:10 WIB
Ketua PBNU: Hoaks Muktamar Luar Biasa NU
Ketua PBNU H Abdullah Latopada (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua PBNU, H Abdullah Latopada memastikan tidak ada satu pun pengurus cabang maupun pengurus wilayah NU yang terlibat dalam wacana Muktamar Luar Biasa (MLB) NU abal-abal. Kata dia, isu tersebut hanya dihembuskan oleh segelintir pengangguran.

“Saya pastikan tidak ada cabang ataupun wilayah yang ikut. Kan itu hanya wacana yang didengungkan segelintir orang pengangguran,” kata Latopada, Ahad (15/9) di Jakarta.

MLB NU abal-abal ini, kata eks Ketua PP GP Ansor ini, hanyalah wacana usang yang didengungkan segelintir orang yang tidak memiliki legitimasi apapun di bawah jajaran pengurus PBNU.

“Mereka ini gerombolan pengangguran. Kami tahu persis siapa dalangnya,” kata dia.

Di lingkungan NU, kata Latopada mengingatkan, tidak pernah ada rebutan jabatan. Sebab, kata dia melanjutkan, struktur PBNU telah kokoh dan terkonsolidasi hingga bawah.

“Karenanya jika ada klaim mereka didukung PCNU dan PWNU, maka saya pastikan itu tindakan menyebar Hoax. Di NU itu tidak ada rebutan jabatan,” ujarnya. 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/337/3063052/wakil_ketua_umum_pbnu_bidang_keagamaan_dan_hubungan_antarlembaga_kh_zulfa_mustofa-7iTJ_large.jpeg
Masa Khidmah Berakhir, Jatman Pimpinan Habib Luthfiy Belum Gelar Muktamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061724/sekjen_pbnu_gus_ipul-ElFh_large.jpg
Gus Ipul: Tak Ada Sejarah Muktamar Tandingan di NU!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/337/3057872/pbnu-KMHk_large.jpg
PBNU Imbau Warga NU Tak Terprovokasi Narasi Benturkan Santri-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/337/3052477/pbnu-tizG_large.jpg
PBNU: Cak Imin Tidak Kooperatif karena Tak Penuhi Undangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/337/3049268/pbnu-61lt_large.jpg
Tokoh Muda NU Gus Salam: Akar Rumput Mulai Resah dan Ingin Usulkan MLB!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/337/3048670/pkb-gerM_large.jpg
PBNU dan PKB Entitas Berbeda, Gus Jazil: Jalankan Tugas Masing-masing!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement