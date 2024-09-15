Ketua PBNU: Hoaks Muktamar Luar Biasa NU

JAKARTA - Ketua PBNU, H Abdullah Latopada memastikan tidak ada satu pun pengurus cabang maupun pengurus wilayah NU yang terlibat dalam wacana Muktamar Luar Biasa (MLB) NU abal-abal. Kata dia, isu tersebut hanya dihembuskan oleh segelintir pengangguran.

“Saya pastikan tidak ada cabang ataupun wilayah yang ikut. Kan itu hanya wacana yang didengungkan segelintir orang pengangguran,” kata Latopada, Ahad (15/9) di Jakarta.

MLB NU abal-abal ini, kata eks Ketua PP GP Ansor ini, hanyalah wacana usang yang didengungkan segelintir orang yang tidak memiliki legitimasi apapun di bawah jajaran pengurus PBNU.

“Mereka ini gerombolan pengangguran. Kami tahu persis siapa dalangnya,” kata dia.

Di lingkungan NU, kata Latopada mengingatkan, tidak pernah ada rebutan jabatan. Sebab, kata dia melanjutkan, struktur PBNU telah kokoh dan terkonsolidasi hingga bawah.

“Karenanya jika ada klaim mereka didukung PCNU dan PWNU, maka saya pastikan itu tindakan menyebar Hoax. Di NU itu tidak ada rebutan jabatan,” ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )