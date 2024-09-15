Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pastikan Pertemuan Prabowo dan Megawati Terjadi, Pranomo: Ditunggu Saja

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |21:01 WIB
Pastikan Pertemuan Prabowo dan Megawati Terjadi, Pranomo: Ditunggu Saja
Pramono Anung dan Megawati Soekarnoputri (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Politikus senior PDI Perjuangan, Pramono Anung memastikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Hal ini ditegaskannya saat disinggung isu terkait pertemuan tersebut.


"Pasti ketemu, pasti ketemu," kata Pramono saat meninggalkan rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2024).

Kendati demikian, sekretaris kabinet (Seskab)  ini belum dapat memastikan tanggal pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Ia meminta kepada awak media untuk bersabar perihal pertemuan tersebut.

"Tunggu ajalah, ditunggu aja," ujar bakal calon Gubernur (Bacagub) Jakarta 2024 itu.


Diberitakan sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya mengatakan, pertemuan antara Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri akan segera terjadi dalam waktu dekat. "InsyaAllah akan terjadi," kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).


Saat disinggung waktu pertemuan tersebut akan digelar, Muzani enggan memberikan jawaban pasti. Ia hanya menyebut, pertemuan diharapkan terjadi sebelum Prabowo dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024. "Mudah-mudahan (sebelum pelantikan). Pokoknya insyaallah akan terjadi sebelum pelantikan," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191017/prabowo-PJYw_large.jpg
Prabowo ke Menteri: Jangan Setia ke Prabowo, Setia kepada Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191012/prabowo-ydKv_large.jpg
Prabowo: Jangan Mark-up Gila-gilaan, Hentikan Segala Bentuk Tipu-Menipu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190436/pemerintah-AsBG_large.jpg
Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Pascabencana, DPR: Percepat Pemulihan Sumatera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190200/prabowo-z0OY_large.jpg
Reaksi Mengejutkan Prabowo soal MBG Dapat Menu Lele Utuh: Lebih Bagus dari Waktu Saya Tentara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190047/prabowo-alFw_large.jpg
Prabowo Sebut Ada Elite yang Cari Kambing Hitam saat Bencana Sumatera, Sindir Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190003/prabowo-Zctu_large.jpg
Prabowo Gelar Sidang Kabinet, Seluruh Menteri Kompak Kenakan Kemeja Putih
