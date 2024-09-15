Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,6 Guncang Berau Kaltim, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Mangkalihat

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |21:05 WIB
Gempa M5,6 Guncang Berau Kaltim, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Mangkalihat
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M5,6 mengguncang Berau, Kalimantan Timur (Kaltim), Minggu (15/9/2024), pukul 20.08 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,5. 

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 1,30° LU ; 118,46° BT, atau tepatnya berlokasi di darat 147 km Tenggara Berau, Kalimantan Timur pada kedalaman 11 km.
 
"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal diduga akibat aktivitas sesar Mangkalihat," ujar Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangan resminya.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).


 
Gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Berau, Tanjung Redep, Teluk Bayur , Tanjung Selor, Tarakan, Bulungan dengan skala intensitas III-IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah). 

Daryono mengatakan dari hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami. Gempabumi ini didahului dengan gempa pembuka M4,1. Hingga pukul 20.45 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 1 (satu) aktivitas gempabumi susulan (aftershock).

 

Halaman:
1 2
      
