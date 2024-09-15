Nasrullah Larada Terpilih Kembali Jadi Ketua Umum PP KBPII

Nasrullah Larada Terpilih Kembali Jadi Ketua Umum PP KBPII

JAKARTA – Muktamar VII Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) kembali menunjuk Nasrullah Larada, sebagai Ketua Umum KBPII untuk ketiga kalinya. Nasrullah akan memimpin KBPII periode 2024-2029.

Nasrullah terpilih kembali secara aklamasi pada hari terakhir Muktamar yang berlangsung di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2024).

Terpilihnya Nasrullah Larada, mengulang peristiwa Muktamar V KBPII yang berlangsung di tempat yang sama pada tahun 2015, saat untuk pertama kalinya Nasrullah Larada memimpin PP KBPII periode 2015-2019 menggantikan Soetrisno Bachir.

Adapun periode kedua terpilihnya Nasrullah Larada terjadi pada Muktamar VI KBPII, 15-17 November 2019 di Yogyakarta.

"Saya bersama Mas Ahmad Muzani (Wakil Ketua MPR RI, yang juga salah seorang KBPII/alumni PII-red) sudah siapkan beberapa calon pengganti tetapi tidak ada yang bersedia," kata Nasrullah dalam sambutan pada penutupan Muktamar KB PII VII itu.

Diakui Nasrullah, ada yang bersedia menjadi pengganti dirinya, namun sayang yang bersangkutan tidak memenuhi syarat karena selama ini tidak aktif di PII.