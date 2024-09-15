Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nasrullah Larada Terpilih Kembali Jadi Ketua Umum PP KBPII

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |22:08 WIB
Nasrullah Larada Terpilih Kembali Jadi Ketua Umum PP KBPII
Nasrullah Larada Terpilih Kembali Jadi Ketua Umum PP KBPII
A
A
A

JAKARTA Muktamar VII Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) kembali menunjuk Nasrullah Larada, sebagai Ketua Umum KBPII untuk ketiga kalinya. Nasrullah akan memimpin KBPII periode 2024-2029.

Nasrullah terpilih kembali secara aklamasi pada hari terakhir Muktamar yang berlangsung di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2024).

Terpilihnya Nasrullah Larada, mengulang peristiwa Muktamar V KBPII yang berlangsung di tempat yang sama pada tahun 2015, saat untuk pertama kalinya Nasrullah Larada memimpin PP KBPII periode 2015-2019 menggantikan Soetrisno Bachir.

Adapun periode kedua terpilihnya Nasrullah Larada terjadi pada Muktamar VI KBPII, 15-17 November 2019 di Yogyakarta.

"Saya bersama Mas Ahmad Muzani (Wakil Ketua MPR RI, yang juga salah seorang KBPII/alumni PII-red) sudah siapkan beberapa calon pengganti tetapi tidak ada yang bersedia," kata Nasrullah dalam sambutan pada penutupan Muktamar KB PII VII itu.

Diakui Nasrullah, ada yang bersedia menjadi pengganti dirinya, namun sayang yang bersangkutan tidak memenuhi syarat karena selama ini tidak aktif di PII.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement