Ada Kecelakaan di Tol Dalam Kota Arah Cawang, Kendaraan Melintang di Lajur Tengah

JAKARTA - Lalu lintas di Tol Dalam Kota KM5 Kuningan arah Cawang sempat terganggu dengan adanya kecelakaan antar-kendaraan. Tak dijelaskan secara rinci kendaraan apa yang terlibat kecelakaan, kabar ini diumumkan Jasa Marga lewat media sosial resminya.

Jasa Marga bahkan menjelaskan bahwa akibat kecelakaan tersebut, kendaraan yang terlibat melintang di tengah lajur. Pengemudi pun sempat diminta berhati-hati.

"Kecelakaan Tol Dalam Kota Kuningan KM 05 arah Cawang padat, ada kendaraan di lajur tengah, dalam penanganan petugas," kata Jasa Marga dalam akun media sosial X nya.

Tak berselang lama, kecelakaan pun berhasil ditangani petugas. Arus lalu lintas pun berangsur membaik.

"00.11 WIB Kecelakaan Tol Dalam Kota Kuningan KM 05 arah Cawang padat, ada kendaraan di lajur tengah, selesai penanganan," demikian ditulis Jasa Marga.

(Khafid Mardiyansyah)