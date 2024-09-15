Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Kecelakaan di Tol Dalam Kota Arah Cawang, Kendaraan Melintang di Lajur Tengah

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |01:02 WIB
Ada Kecelakaan di Tol Dalam Kota Arah Cawang, Kendaraan Melintang di Lajur Tengah
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Lalu lintas di Tol Dalam Kota KM5 Kuningan arah Cawang sempat terganggu dengan adanya kecelakaan antar-kendaraan. Tak dijelaskan secara rinci kendaraan apa yang terlibat kecelakaan, kabar ini diumumkan Jasa Marga lewat media sosial resminya.

Jasa Marga bahkan menjelaskan bahwa akibat kecelakaan tersebut, kendaraan yang terlibat melintang di tengah lajur. Pengemudi pun sempat diminta berhati-hati.

"Kecelakaan Tol Dalam Kota Kuningan KM 05 arah Cawang padat, ada kendaraan di lajur tengah, dalam penanganan petugas," kata Jasa Marga dalam akun media sosial X nya.

Tak berselang lama, kecelakaan pun berhasil ditangani petugas. Arus lalu lintas pun berangsur membaik.

"00.11 WIB Kecelakaan Tol Dalam Kota Kuningan KM 05 arah Cawang padat, ada kendaraan di lajur tengah, selesai penanganan," demikian ditulis Jasa Marga.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/340/3191531//bus_tni_al_kecelakaan_di_tol_belmera_medan-1Rxa_large.jpg
Bus TNI AL Kecelakaan di Tol Belmera Medan, Belasan Prajurit Terluka Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/340/3191526//kecelakaan_lalu_lintas-PG3D_large.jpg
Tersangka Lakalantas Maut Tol Krapyak, Sopir Bus Menangis dan Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/340/3191525//kapolrestabes_semarang_kombes_syahduddi-DIqC_large.jpg
Breaking News! 16 Penumpang Tewas di Tol Krapyak, Sopir Bus Cahaya Trans Resmi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191507//gerbang_tol_prambanan-UcYh_large.jpg
Jelang Libur Nataru, Volume Lalin di 5 Ruas Tol Nusantara Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191492//menhub_dudy_soal_libur_nataru-LzNV_large.jpg
Menhub Bakal Panggil Seluruh Owner Bus Imbas Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191466//menko_ahy-ingu_large.jpg
AHY Minta Usut Tuntas Penyebab Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement