Kawasan Puncak Macet Parah saat Long Weekend, Polisi Lakukan Rekayasa Lalu Lintas

BOGOR - Memasuki libur panjang akhir pekan, disertai libur Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak mengalami kemacetan panjang, Minggu (15/9/2024). Volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak meningkat.

Akibat peningkatan jumlah volume kendaraan ini, ribuan kendaraan dari arah Jakarta mengalami kemacetan hingga 4 Km lebih.

Pantauan Okezone di Lokasi, kemacetan mulai terjadi di pintu keluar Tol Ciawi dari arah Jakarta menuju Puncak, ribuan kendaraan mengular.

Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Selain itu, polisi melakukan ganji genap dan satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak.

Rekayasa arus lalu lintas dilakukan selama tiga hari di kawasan wisata Puncak, sejak Jumat sore kemarin,” ujar KBO Lantas Polres Bogor, Ipda Adrian.

Dikatakannya, rekayasa one way atau satu arah diberlakukan pada jam 6 hingga jam 9 pagi, yakni dari arah Jakarta menuju Puncak dan sebaliknya pada jam 1 siang akan dilakukan satu arah dari Puncak menuju Jakarta.

“Sementara untuk pengaturan jam operasional rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional,” tutup Ipda Adrian.

(Fahmi Firdaus )