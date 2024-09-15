Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

ART Bawa Kabur Brankas Berisi Uang Rp400 Juta di Perumahan Elite Harapan Indah Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |09:29 WIB
ART Bawa Kabur Brankas Berisi Uang Rp400 Juta di Perumahan Elite Harapan Indah Bekasi
ART Bawa Kabur Brankas Berisi Uang Rp400 Juta/Freeepik
BEKASI - Seorang asisten rumah tangga (ART) mencuri brankas milik majikannya di Perumahan Harapan Indah, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Peristiwa bermula ketika Henny (51) mendapatkan telepon dari suaminya pada siang hari. Suaminya menelepon dan memberitahu bahwa ART berinisial E (35) itu pulang kampung.

“Satpam bilang ada yang meninggal, itu saja statementnya (E) dan memang ada bukti CCTVnya,” kata Henny kepada wartawan dikutip, Minggu (15/9/2024).

Henny dan suaminya baru curiga atas perlakuan ART saat menyadari brankas miliknya hilang. Brankas itu diduga dibawa oleh ARTnya saat izin pulang kampung.

“Kita punya dua brankas di rumah, yang satu yang besar, yang satu itu, nah yang itu hilang,” kata Henny.

Brankas itu berisi surat-surat berharga termasuk uang tunai. Menurutnya isi brankas itu ditaksir senilai Rp400 juta.

“Kalau ditaksir semuanya beserta isinya itu sekitar Rp375-400 juta,” ungkapnya.

 

