HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Berlakukan One Way Menuju Puncak Bogor Pagi Ini

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |10:10 WIB
Polisi Berlakukan One Way Menuju Puncak Bogor Pagi Ini
Jalur Puncak Bogor diberlakukan one way pagi ini
A
A
A

BOGOR - Arus lalu lintas menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor diberlakukan sistem one way, Minggu (15/9/2024), pagi. Kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta tidak bisa melintas sementara waktu.

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, sistem oneway dari arah Jakarta menuju Puncak mulai diberlakukan sekira pukul 08.30 WIB. Terlihat antrean kendaraan yang cukup panjang menuju Puncak baik dari Tol Jagorawi maupun jalur arteri.

Mayoritas kendaraan masih didominasi oleh roda dua dan roda empat. Tetapi, bus-bus pariwisata juga cukup banyak yang melintas menuju Puncak.

Belum diketahui pasti sampai kapan sistem oneway menuju Puncak ini diberlakukan. Karena, masih bersifat situasional tergantung kondisi lalu lintas.

Diketahui, dalam momen libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di Jalur Puncak untuk mengantisipasi kepadatan. Baik ganjil genap, contraflow dan sistem satu arah atau oneway.

Pada Sabtu 14 September 2024, sempat terjadi kepadatan di Jalur Puncak. Peningkatan volume mencapai 35 persen dari akhir pekan biasa.

(Angkasa Yudhistira)

      
