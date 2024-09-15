Libur Panjang, Lalu Lintas Menuju Ragunan Macet Panjang

JAKARTA - Sejumlah ruas jalan menuju Taman Margasatwa Ragunan, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel), mengalami kemacetan panjang pagi hari ini, Minggu (15/9/2024). Kemacetan itu imbas antrean kendaraan yang akan memasuki Ragunan pada libur panjang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Menurut pantauan MNC Portal di lokasi pukul 09.55 WIB, kemacetan mulai terjadi sejak traffic light pertanian menuju jalan yang mengarah ke Ragunan di Jalan Harsono RM. Bahkan, petugas juga tampak mengatur lalu lintas.

Tampak kendaraan dari arah TB Simatupang, Cilandak, maupun dari Mampang tampak harus mengantre memasuki Jalan Harsono sebelum Kementerian Pertanian. Kendaraan hanya bisa melaju dalam kecepatan sekira 5 hingga 10 kilometer per jam.

Selain itu, dari pantauan juga terlihat petugas keamanan Taman Margasatwa Ragunan mengatur arus kendaraan untuk mengurai kepadatan. Tidak hanya petugas, polisi lalu lintas juga turut membantu mengatur arus kendaraan.

Sementara itu, sejumlah mobil dialihkan masuk melalui Pintu Barat Ragunan. Kemudian, untuk pengendara motor juga dilakukan pengalihan untuk parkir di Pintu Utara Ragunan. Terpantau di area pintu masuk utama, mobil-mobil pengunjung juga mengantre untuk masuk ke area parkir Ragunan.

(Angkasa Yudhistira)