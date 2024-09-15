Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Panjang, Pemotor Cantik Tewas Usai Dihantam Truk yang Tabrak Portal di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |10:36 WIB
A
A
A

BOGOR - Kecelakaan melibatkan truk dan motor terjadi saat libur panjang Maulid Nabi di Jalan Raya Cicangkal-Lapan, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian ini

Kapolsek Rumpin AKP Suyoko mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu 14 September 2024 malam. Awalnya, truk W 8939 PD yang dikendarai Sukartono (22) melaju dari Rumpin menuju Cisauk saat libur panjang.

"Saat tiba di lokasi kejadian, truk tersebut menabrak portal besi yang berada di tepi jalan," kata Sukoyo kepada Okezone, Minggu (15/9/2024).

Setelah menghantam portal, truk terpental dan mengenai pengendara motor F 4608 MF yang datang dari arah berlawanan. Akibatnya, pengendaranya wanita berinisial SA (33) pun mengalami luka parah di bagian dada dan patah tulang lengan kiri.

"Sempat dilarikan ke RS Selaras, nyawanya tidak terselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia," jelasnya.

 

