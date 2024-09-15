Janji Pramono Anung: Pengemudi Ojol Pendapatan Minimumnya UMR

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta 2024, Pramono Anung berjanji akan memberikan perhatian khusus kepada pengemudi ojek online (Ojol) jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta pada Pilgub Jakarta 2024. Dia pun berjanji para pengemudi ojol mendapatkan gaji setara dengan upah minimum provinsi alias UMP atau UMR.

"Pada ojol saya ingin melakukan perubahan yang mendasar," kata Pramono ditemui usai jalan sehat pada momen CFD di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Pramono melihat, selama ini pengemudi Ojol bukan menjadi pekerja formal. Oleh karenanya, ia telah memikirkan bagaimana status pekerjaan mereka menjadi formal.

"Sehingga, kalau formal maka pendapatannya minimum UMR, kemudian diatur bisa lebih dari itu jadi pemerintah sedang merumuskan itu. Nah kalo nanti saya menjadi gubernur Jakarta, saya akan mendorong itu. Sehingga ada kepastian pendapatan dan juga pelayanan kepada ojol ini dilakukan oleh pemerintah," tuturnya melanjutkan.

Sebelumnya, Pramono Anung juga berjanji akan memperbaiki jalur sepeda yang menurutnya di era Anies Baswedan kurang begitu baik.

“Apa yang dilakukan oleh Mas Anies terhadap jalur sepeda kan sekarang ini nggak berjalan dengan baik, setengah hati lah gitu ya,” kata Pramono kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 14 September 2024.