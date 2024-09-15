Sejumlah Warga Pilih Liburan ke Ragunan Naik Transjakarta, Hindari Macet

JAKARTA - Sejumlah warga berbondong-bondong untuk mengisi liburan akhir pekan panjang atau long weekend bersamaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dengan berlibur ke Taman Margasatwa Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2024). Di antaranya adalah Dita (23), warga asal dari Jakarta Barat, yang memilih menggunakan transportasi umum Transjakarta untuk menuju Ragunan bersama keluarga.

Alasannya, tak lain lantaran jalan menuju Ragunan rawan macet jika menggunakan kendaraan pribadi.

Saat ditemui MNC Media di Ragunan, Dita bersama ibunda juga sepupunya datang sekitar pukul 09.00 WIB. Dia memilih memanfaatkan waktu long weekend ini mengunjungi Ragunan.

"Dari Jakarta Barat. Bersama keluarga, mama juga sepupu. Baru datang, jam 9 berangkat. Naik Transjakarta, kebetulan lagi long weekend kan," kata Dita.

Dita mengatakan memilih Ragunan sebagai destinasi wisata karena ingin menghabiskan waktu sembari olahraga dan melihat satwa.

"Kita mengisi tengah-tengah long weekend untuk liburan, jalan-jalan sambil olahraga sih sebenernya biar gerak kan, (biasanya) di rumah kan, di kantor terus. Sambil lihat satwa," ujar Dita.

Dita juga mengatakan berencana menghabis waktu di Ragunan hingga sore hari ini jika cuaca mendukung. "Lihat cuaca sih, kalau nggak hujan sampai sore. Datang bawa bekal."

Tak lupa, Dita yang datang bersama keluarganya juga membawa bekal untuk dinikmati sembari santai menggelar tikar.