Lalu Lintas di Kawasan Ancol Lancar saat Libur Panjang

JAKARTA - Libur panjang Maulid Nabi yang jatuh pada, Senin 16 September 2024, membuat sebagian warga Jakarta dan sekitarnya menikmati momen tersebut dengan mengunjungi sejumlah destinasi wisata. Salah satu yang menjadi tujuannya adalah kawasan Taman Impian Jaya Ancol.

Berdasarkan pantauan di lokasi, tepatnya di gerbang masuk Pintu Barat, kendaraan pribadi, baik motor dan mobil, terus berdatangan. Hal ini sempat membuat antrean di pintu masuk mengular hingga ke jalan raya.

Tapi, sistem pembayaran yang semakin fleksibel membuat proses transaksi lebih cepat. Ini membuat antrean yang sempat mengular dapat terurai dengan cepat.

"Sejak pagi sudah ramai, dari jam 06.00 WIB. Semua proses transaksi bisa di sini, mau cash atau online. Tapi disarankan membeli online dari rumah agar tidak membuat antrean panjang," kata salah satu petugas pengawas di loket Pintu Barat Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Minggu (15/9/2024).

Kondisi ini membuat arus lalu lintas di sekitar kawasan Ancol tak terjadi kepadatan lalu lintas. Terlihat kondisi lalu lintas di Jl. Lodan mengarah ke Kemayoran atau sebaliknya lancar.

Tetapi, Polres Metro Jakarta Utara juga sudah mempersiapkan beragam skema arus lalu lintas apabila terjadi kepadatan. Skema ini juga akan diberlakukan situasional sesuai dengan kondisi yang terjadi diketahui dari indikator warna, seperti hijau yang berarti normal, kuning waspada, merah harus diberlakukan pengalihan arus.