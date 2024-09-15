Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Perkuat Pengamanan di CFD saat Long Weekend Maulid Nabi

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |12:04 WIB
Polda Metro Perkuat Pengamanan di CFD saat Long Weekend Maulid Nabi
Polda Metro Perkuat Pengamanan di CFD/Okezone
JAKARTA - Pengamanan di car free day (CFD) Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat dipertebal saat momen long weekend libur panjang Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Direktur Pamobvit Polda Metro Jaya Kombes Joko Sulistio mengatakan, sebanyak 30 personel dikerahkan dalam pertebalan pengamanan selama CFD berlangsung.

"Total kita terjunkan sebanyak 30 personel di car free day Bundaran HI sama FX. Pengamanan dilakukan dari jam 6.30 WIB - 10.00 WIB. Penebalan pengamanan apabila ada kegiatan liburan panjang dan libur nasional," kata Joko Sulistio kepada wartawan, Minggu (15/9/2024).

Sementara itu, Kasubdit Wisata Direktorat Pamobvit Polda Metro Jaya AKBP Haryanto menambahkan pihaknya menerjunkan dua golf car, lima subway, dua sepeda listrik, guna melakukan patroli agar kegiatan CFD lancar saat long weekend.

Bahkan, Haryanto menegaskan bahwa anggota yang dikerahkan merupakan anggota dengan kemampuan bahasa Inggris. Hal itu, kata Haryanto, dilakukan guna membantu pengunjung dari luar negeri yang juga melakukan CFD di kawasan Sudirman-Thamrin.

"Pola pengamanannya kita mencegah terjadinya kejahatan selama pelaksanaan car free day, yang lari maupun yang kau berolahraga dapat melaksanakan kegiatannya dengan santai dan aman. Anggota kita dibekali dengan bahasa Inggris, apabila ada pengunjung yang membutuhkan bantuan," katanya.

Selain pertebalan keamanan di CFD, Haryanto menambahkan, Ditpamobvit juga menerjunkan total 50 personel di yang tersebar di objek wisata Jakarta seperti Monas, Ancol, TMII dan Kota Tua.

 

