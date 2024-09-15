Ridwan Kamil Buka-bukaan Bongkar Aspirasi Warga Jakarta di Panggung BARK

JAKARTA - Ridwan Kamil menyambut baik hadirnya panggung Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil atau BARK. Sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2024, pria yang akrab dipanggil RK itu mengatakan BARK menjadi panggung untuk warga Jakarta.

Di panggung tersebut, mereka boleh menyampaikan aspirasi, kritik, masukan, dan saran. RK memastikan akan mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan.

Diinisiasi oleh Ghifari Fachrezi, BARK edisi perdana berlangsung di Half Patiunus pada Sabtu, 14 September 2024. Ratusan warga Jakarta dari berbagai latar belakang hadir dalam acara tersebut. ”BARK itu Bahasa Inggris yang artinya menggonggong. Jadi, orang boleh memaki, mengkritisi, selama tidak body shaming. Yang dimaki yang dikritisi adalah gagasannya, silakan. Kenapa, karena kita kan sudah memilih demokrasi,” kata RK.

Selama lebih kurang dua jam, RK mendengar banyak aspirasi, kritik, masukan, dan saran. Mulai suara anak muda, orang tua, organisasi masyarakat, sampai teman disabilitas. Semua bersuara untuk menitipkan harapannya kepada RK jika terpilih sebagai gubernur Jakarta. ”Karena saya orang baru, saya memperkenalkan diri dan menyerap aspirasi. Ada yang dibacakan lewat media sosial, ada yang bertanya langsung. Bagi saya ini sangat menyenangkan,” imbuhnya.

Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 itu mengaku sangat senang, karena forum serupa BARK sudah sering dia lakukan. Sejak masih wali kota sampai menjadi gubernur di Jawa Barat, RK rajin membuka ruang diskusi dengan masyarakat. Karena itu, dia tidak masalah jika BARK disebut mirip dengan Desak Anies. ”Poinnya saya pernah melakukan yang seperti ini di banyak tempat. Bahwa mungkin sama dengan Desak Anies, saya kira nggak masalah,” ucap dia.