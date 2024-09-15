Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Temui Komunitas Jawara Betawi di Tanah Abang

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |13:36 WIB
Ridwan Kamil Temui Komunitas Jawara Betawi di Tanah Abang
Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil/Okezone
JAKARTA  - Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil bersilahturahmi dengan Komunitas Betawi Jawara Tanah Abang, Minggu (15/9/2024). Namun, sebelum bersilahturahmi, Ridwan Kamil melakukan salat jamaah terlebih dahulu.

Pantauan Okezone di lokasi, nampak mengenakan baju putih dengan celana krem. Diketahui, Ridwan Kamil memang rutin mengenakan setelan itu ketika melakukan kegiatan politiknya.

Kang Emil--panggilan akrabnya-- sengaja berjalan menjauh lokasi silahturahmi di Puskesmas Kebon Melati Tanah Abang. Nampak, dia melewati pasar untuk melaksanakan ibadah sholat dzuhur.

Adapun pasar tersebut merupakan Pasar Kambing Tanah Abang dan Pasar Impres. Setelah salat, dia pun berkeliling sebentar di pasar tersebut, sambil menyapa para pedagang.

Momen itu pun langsung diabadikan para pedagang, banyak yang kaget karena kedatangan calon gubernur itu, hingga lupa mengeluarkan ponselnya.

Namun, tidak sedikit juga dari mereka yang sudah memegang telepon genggamnya, dan berteriak memanggil nama Ridwan Kamil untuk berfoto bersama.

(Fahmi Firdaus )

      
