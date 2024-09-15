Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

18.200 Kendaraan Masuk ke Kawasan Wisata Puncak Bogor Pagi Ini

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |13:38 WIB
18.200 Kendaraan Masuk ke Kawasan Wisata Puncak Bogor Pagi Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 18.200 kendaraan sudah masuk ke kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, pada hari kedua libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jumlah tersebut terhitung hingga pukul 08.00 WIB.

"Arus kendaraan yang sudah masuk ke Puncak mencapai 18.200 kendaraan," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto kepada wartawan di Simpang Gadog, Minggu (15/9/2024).

Sedangkan, untuk arah sebaliknya yakni Puncak menuju Jakarta sebanyak 11.000 kendaraan. Baik kendaraan roda dua, roda empat, bus hingga truk.

"Datanya itu akan kami terus himpun sampai pukul 12.00 WIB apakah sudah berkurang atau belum volume arus kendaraanya," ungkapnya.

Apabila volume kendaraan yang menuju Puncak sudah berkurang, maka polisi akan memberlakukan oneway dari Puncak menuju Jakarta. Namun, masih situasional tergantung kondisi arus lalu lintas.

"Kurang lebih pukul 12.30 WIB arus ke atas akan kami tutup, kami akan memprioritaskan dari atas ke bawah," pungkasnya.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
